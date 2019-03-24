سائقو «أجرة الإمارات» يخضعون لبرنامج النقاط المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظّمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة أجرة الإمارات؛ محاضرة توعوية لقائدي تاكسي الأجرة.

واستفاد من المحاضرة «105» سائق تاكسي أجرة، وركزت على توعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، عند تسجيل نقاط مرورية بحقهم، إلى جانب إرشادهم بمخاطر ارتكاب المخالفات.

الجدير بالذكر، أن التسجيل في برامج تخفيض النقاط المرورية متاح لجميع السائقين المسجل بحقهم مخالفات تتضمن نقاطاً مرورية، أو الذين تم سحب رخص قيادتهم أو حجز مركباتهم، سواء بالحضور الشخصي لمقر انعقاد الدورات في قسم المتابعة الشرطية في مصفح أو قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بمنطقتي العين والظفرة.