شرطة رأس الخيمة تخرّج دورة السلامة العامة وإمداد الغواصين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حفل تخريج دورة (السلامة العامة وإمداد الغواصين) التي قدمها المحاضر ملازم أول أيمن علي شلبي مدرب الغوص والإسعافات الأولية بشرطة رأس الخيمة، والتي عقدت بمعهد تدريب الشرطة، لمدة أسبوعين، بمشاركة مجموعة من عناصر مرتب قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تدريب الكوادر البشرية، والارتقاء بها لتحقيق الاستفادة المُثلى منها في تطوير العمل الشرطي، وتقديم أفضل الخدمات إلى الجمهور.

حيث تناولت دورة (السلامة العامة وإمداد الغواصين) شرح المقومات الأساسية لعمليات الإنقاذ، وكيفية الاستعداد العقلي للإنقاذ، كما تطرقت إلى المعدات التي يستخدمها غواص الأمن والسلامة، والتواصل اللاسلكي تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وكيفية استخلاص معلومات الغوص، والتأكيد على سرعة الاستجابة، وكيفية التعامل مع الحدث بأسلوب احترافي، وكيفية التأمين والحفاظ على الأدلة الجنائية والتواصل مع جهات التحقيق، وشرح سيناريو البحث عن غريق.

في ختام التخريج، كرّم العميد عبد الله خميس الحديدي، محاضر الدورة الملازم أول أيمن شلبي، والمشاركين من شرطة رأس الخيمة، مشيداً بدورة (السلامة العامة وإمداد الغواصين) التي تهدف إلى تنمية قدرات الغوص لدى الغواصين.