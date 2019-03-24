أكاديمية شرطة دبي تبحث طرق قياس المخرجات التعليمية المستهدفة

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي، ورشة عمل عن «صياغة وطرق قياس المخرجات التعليمية المستهدفة» على مستوى البرامج والمساقات، بمشاركة (21) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في مجالي العلوم القانونية والأمنية. وذلك في ضوء توجه الأكاديمية لتنمية قدرات الأعضاء العاملين بهيئة التدريس، ولمواكبة المستجدات في منظومة جودة التعليم العالي بالدولة.

وقد تضمنت الورشة التي ترأسها العميد الدكتور غيث غانم سيف السويدي، مدير الأكاديمية، محورين رئيسيين، الأول عن رفع الوعي بالمتغيرات العالمية الحاكمة لجودة التعليم العالي وأهم التحديات التي تواجهها، والمحور الثاني عن تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال صياغة مخرجات التعلم وأساليب قياسها، عبر عرض تقديمي قام به الدكتور أشرف هشام برقاوي، خبير جودة التعليم بالأكاديمية.