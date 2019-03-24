تكريم متميّزي «القائد العام» و«الفجيرة الأمنية» لأفضل مركز خدمة

المصدر: الفجيرة - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكريم الإدارات والمراكز والموظفين الفائزين بجائزة القائد العام لأفضل مركز خدمة بتصنيف النجوم 2018، وجائزة منطقة الفجيرة الأمنية لأفضل مركز خدمة، وذلك بقاعة الاتحاد بالقيادة.

ارتقاء

ويأتي هذا الحفل انطلاقاً من توجيهات القيادة العليا نحو الارتقاء بخدمات وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتلبي احتياجاتهم للخدمة وفق تصنيف النجوم، وتشجيع مراكز تقديم الخدمة وموظفي الواجهة الأمامية بذل جهدهم لتطوير آلية العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وشرطة الفجيرة المتمثلة في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمة المقدمة.

تعزيز

وأكد الرائد هزاع سعيد الظنحاني رئيس قسم إسعاد المتعاملين بإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، أن هذا التكريم يأتي بناء على توجيهات اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بإطلاق جائزة القائد العام لأفضل مركز خدمة على مستوى منطقة الفجيرة الأمنية، وفقاً لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ويهدف إلى تعزيز إسعاد العاملين والمتعاملين، ونحن الآن نجني ثمار التميز للسنة الخامسة على التوالي.