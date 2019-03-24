بلدية دبا تنظم ورشة «مكاني» في جمعية الصيادين

المصدر: دبا - البيان

أطلقت بلدية دبا متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، ورشة مشروع العنونة الجغرافية الذكية «مكاني» في جمعية الصيادين بدبا الفجيرة.

هدفت الورشة إلى تعريف الصيادين بأهمية تركيب لوحة مكاني عند المنزل، حيث تمثل اللوحة نظام العنونة الجغرافية الذكية، وفيها رقم لتحديد والاستدلال على المواقع بدقة عالية من خلال الخرائط الإلكترونية والأجهزة الملاحية ( GPS)، وتحتوي اللوحة على (10) أرقام يتم تعيينها بعد الحصول على إحداثيات المواقع من الأقمار الصناعية، ويساعد التطبيق موظفي الدوائر الحكومية والشرطة والإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى الموقع بسرعة وبدقة، بالإضافة إلى استخدامات البرنامج وطرق الاستفادة منها، وتتميز اللوحة باحتوائها على الرمز المربع الذكي QR code .