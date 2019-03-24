عيادة أسنان غير مرخّصة تروّج نشاطها بأساليب مخالفة لأخلاقيات المهنة

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى عيادات الأسنان في شارع الوصل، بعد أن قامت العيادة بالدعاية والترويج لنشاطها من دون الحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، إلى جانب اتباعها لأساليب دعائية مخالفة للسلوكيات والأخلاقيات المهنية، حيث لجأ القائمون على العيادة بالإعلان عن توزيع أجهزة تلفزة وهواتف محمولة على الأفراد، (من زائري) العيادة ما خلف زحاماً وأعاق حركة المرور في شارع الوصل.

وذكرت الهيئة في بيان صدر عنها، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في حق العيادة المذكورة، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت الصحية المرخصة من قبلها كافة، بجميع القوانين الاتحادية والمحلية السارية في شأن الإعلانات التجارية والترويجية.

وأكدت هيئة الصحة بدبي، حرصها على دعم جميع المنشآت الصحية الملتزمة، حيث تعد القطاع الصحي الخاص بجميع منشآته شريكاً لها في أعمال التطوير، وأنها لن تسمح بأية خروقات أو مخالفات للقوانين الاتحادية والمحلية المقررة في شأن مزاولة مهنة الطب والأنشطة المرتبطة بها، التي تتطلب الحصول على تراخيص مسبقة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.