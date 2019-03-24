مليون درهم مساعدات «الإحسان» منذ بداية مارس

المصدر: عجمان - وام

أنفقت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان مليون درهم مساعدات للأسر المتعففة في إمارتي عجمان ورأس الخيمة لسداد مبالغ مالية ترتبت عليهم، استفادت منها العديد من الأسر المحتاجة والمتعففة.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الجمعية من منطلق مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الإنساني لفئات المجتمع المحتاجة ومد يد المساعدة لهم.

رسوموقدمت الإحسان الخيرية مساعدات منذ بداية شهر مارس لـ 351 حالة شملت الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء، والمساهمة في العمليات الجراحية وتوفير الأدوية، وسداد متأخرات الإيجار والرسوم الدراسية.

وكانت لجنة المساعدات في جمعية الإحسان الخيرية قد عقدت اجتماعها لدراسة الحالات المقدمة عن شهر مارس، واعتماد المساعدات التي تمنحها لهم للتفريج عنهم بدعم فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية، في تنفيذ المشاريع الخيرية والبرامج الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

كما تتعاون الإحسان الخيرية مع شبكة «عميد الإمارات» في نشر الكثير من الحالات الإنسانية الصحية التي تحتاج إلى الرعاية الطبية، وتوفير الأدوية أو المساهمة في سداد متأخرات المستشفيات.

يذكر أن الجمعية تكفل أكثر من 6000 أسرة وترعى أكثر من 1000 يتيم داخل الدولة تساعدهم بالكفالة النقدية الشهرية والعينية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية الشهرية لهم، انطلاقاً من قيم المحبة والتكافل الإنساني، والارتقاء بالعمل الخيري والإنساني في مختلف المجالات.