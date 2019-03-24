«الخارجية» تفتح باب التسجيل للانضمام للسلك الدبلوماسي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات التقديم للراغبين في الانضمام للعمل في السلك الدبلوماسي بالوزارة.

ويتم التقديم للخريجين الجامعيين الجُدد والمتقدمين العاملين في جهات حكومية أو شبه حكومية من خلال التسجيل للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. ويشترط على الراغبين في التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات المطلوبة للعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومن إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بمعدل تراكمي 3.0 وأعلى، بالإضافة إلى نتيجة 6.0 وأعلى في اختبار «أيلتس» الأكاديمي أو ما يعادله.

كما ستتضمن إجراءات الالتحاق عدداً من الاختبارات الأخرى.