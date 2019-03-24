شما بنت محمد تلتقي طالبات تقنية العين ضمن مبادرة «فضفضة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أستاذ جامعي في كليات التقنية العليا في منطقة العين في أولى لقاءاتها مع طالبات كلية التقنية العليا بالعين، ضمن مبادرة «فَضْفَضْة» والتي تهدف إلى التقارب مع عقل وفكر الشباب، والتعرف عن قرب على رؤاهم في الكثير من القضايا المجتمعية والثقافية: «من الجميل أن تكون لدينا شجاعة الفضفضة عن بعض الأفكار التي تبقى محبوسة في عقولنا، لكنها تحتاج لمن يسمعها ويتفهمها، ونحن هنا كي نستمع لصوتنا الداخلي، ولنتحدث عن كل ما يجول في خاطرنا». ثم طرحت سؤالا على الطالبات مفاده: «مع من تجدين راحتك في الفضفضة؟». وتنوعت الإجابات ما بين الأم والأخت والصديقة والأب.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «شخصياً.. من أرتاح معه في الفضفضة هو قلمي». ثم طرحت أهمية دور القراءة في تغيير سلوك الإنسان، فقالت في حوارها مع الطالبات: «إن القراءة تغير من سلوك الإنسان، فهي توجه عقله على الكثير من القيم والثقافات التي تنعكس على رؤيته للعالم وللناس، فتغير من أفكاره، وبالتالي تغير من سلوكياته، والقراءة دائماً تغير سلوكيات الإنسان للإيجابية، وللمزيد من الرقي الأخلاقي والفكري». ثم دار بعدها حوار حول ثقافة التسامح فذكرت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد الفرق ما بين التسامح والغفران، موضحة بأن الغفران هو سلوك وقتي، وهو العفو عن إساءة ما يحتمل أن تعفو عنه أو لا تعفو، أما التسامح فهو سلوك إنساني أصيل، يجسد شعورنا بالتعاطف والاحترام والإيمان بحق الآخر في أن يختلف عنا، وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «من وجهة نظري فإن الغفران هو جزء من التسامح وليس مساوياً له».