مؤسسات في العين تحتفل بيومي الطفل الإماراتي والأم

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

احتفلت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في العين برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارتها بيوم الطفل الإماراتي ويوم الأم وذلك بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بإطلاق مهرجان «الطفل الإماراتي ويوم الأم» تحت شعار «الأم وطن الأمان». وبحضور أكثر من 200 طالب وطالبة من 30 مدرسة، وبمشاركة مؤسسات عدة منها مركز ألترا الطبي، ومركز ميونخ للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، ومركز الدعم الاجتماعي، والمطبخ التدريبي، ومدرسة القهوة والسنع، ومكتبة أجيال المستقبل، وشركة العين للتوزيع، ودورية السعادة، إضافة إلى طالبات كلية التقنية العليا في العين، وأعضاء من متطوعي سفراء الخير وفخر أبوظبي وفريق تطوعك انتماء. وتضمن المهرجان على لوحات شعبية وأهازيج وطنية وقصائد شعرية شارك فيها الطلبة وأساتذتهم، وتقديم مسابقات ثقافية.

وتضمن المهرجان تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة ومسابقة القراءة المتقنة حيث قلدتهم المدير العام حمدة أحمد محمود البلوشي ميداليات وشهادات الفوز، كما تم تكريم إدارات المدارس والمشرفين على المسابقات التي تزامنت مع شهر القراءة مارس.

كما نظمت مبادرة «كلنا زي بعض» بالتعاون مع مدينة ألعاب هيلي في منطقة العين فعالية «الأم وطن» في نسختها الثالثة بحضور الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري. وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي لاقت استحسان الجمهور ومنها تقديم المسابقات، والفقرات الغنائية، ومشاركة متميزة من إدارة الطوارئ والسلامة العامة بفرعها في العين، ومزارع العين وشركة الروضة لوسطاء التأمين.

وقال عبدالله جاد الله المؤسس والأمين العام للمبادرة في حديثه إلى «البيان»: «لم تنطلق الفعالية من فراغ، وإنما يقيناً جازماً بأن الأمهات هن نساء فوق العادة، ويستحققن بجدارة ما جاء في القول المأثور الجنة تحت أقدام الأمهات. ونحن نرى ونسمع ونقرأ يومياً الكثير من القصص الواقعية لتجارب حية لأمهات يبذلن الغالي والنفيس لأبناء أسوياء وحتى من فئة أصحاب الهمم مع الحرص على عدم إشعارهم بإعاقتهم. فهن يبذلن جهوداً لا حدود لها للارتقاء بأبنائهن إلى أفضل المستويات والعيش بكامل حقوقهم الإنسانية والمجتمعية».