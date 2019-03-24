«اخسر لتربح» .. برنامج لخفض الوزن الزائد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي برنامج «اخسر لتربح» مع موظفي وزارة البنية التحتية، ويهدف البرنامج إلى توجيه وتشجيع المشاركين، الذين يعانون من زيادة الوزن على تعلم إجراء تغييرات إيجابية في أنماط حياتهم،عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني، ليتمكنوا من خسارة الوزن الزائد خلال 8 أسابيع.

وقام فريق برنامج «اخسر لتربح» المكون من أخصائي التغذية والمثقفين الصحيين من إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، بتنظيم جلسة تعريفية وجلسة القياسات الأولى لجميع موظفي وزارة البنية التحتية في إمارات الشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، ومن بعد ذلك تم اختيار الذين تنطبق عليهم الشروط بما مجموعه 110أشخاص، وتم تزويد المشاركين بمعلومات عن البرنامج وأسس المشاركة وضرورة الالتزام، والتعرف على الخطة الزمنية للبرنامج.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، على أهمية إطلاق البرنامج لأول مرة مع جهة اتحادية وهي وزارة البنية التحتية، ضمن مبادرة «معكم» لتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع باعتبارها من المبادرات التي تخدم المؤشرات الصحية للأجندة الوطنية 2021. ولفتت المهندسة نادية سالم مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الموظفين على تبني نمط حياة صحي وخلق بيئة عمل صحية خالية من الأمراض، تساهم في زيادة الإنتاجية والإنجاز والتميز بالعمل.

فيما أشارت الدكتورة فضيلة محمد شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي أن برنامج «اخسر لتربح»يهدف إلى بناء مجتمع صحي عن طريق تمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية وخلق بيئة داعمة للصحة، تساهم في الحد من انتشار الأمراض المزمنة، مؤكدة استمرار الوزارة في حملاتها التوعوية والدفع تجاه تكريس ثقافة صحية بين أفراد المجتمع.