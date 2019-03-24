«صحة دبي» تنجز حفر 100 بئر ماء في سريلانكا

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أعلنت هيئة الصحة بدبي، الخميس الماضي عن انتهائها من حفر 100 بئر ماء في سريلانكا تم التبرع بها من قبل موظفي الهيئة وعدد من أفراد المجتمع المحلي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وجمعية دار البر بدبي.

وأوضح سالم محمد بن لاحج مسؤول المساعدات بهيئة الصحة بدبي أن المبادرة جاءت ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها الهيئة لتوفير مياه الشرب النظيفة لمحتاجيها في بعض المناطق النائية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية ممثلة المرحلة الأولى من المبادرة التي ستتوسع في العديد من دول ومناطق العالم بناء على حجم التبرعات التي ستتلقاها خلال الفترة المقبلة، وأشار بن لاحج إلى أن تكلفة البئر الواحدة وصلت إلى حوالي «1000» درهم في بعض الدول مثل سريلانكا.

وأوضح أن الهيئة أطلقت 30 مبادرة نوعية خلال «عام الخير 2017»، حيث بادرت بتشكيل «فريق الخير» للإشراف العام على تطبيق أنشطة وفعاليات عام الخير في الهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تشجيع ثقافة طرح الأفكار.

مساهمة

وقال إن هيئة الصحة بدبي أدرجت 10 مبادرات استثنائية ضمن كل محور من المحاور الرئيسية الثلاثة، حيث اشتمل المحور الأول «المسؤولية المجتمعية» على مبادرات «صحة الخير» استهدفت المساهمة بالتبرع بالأجهزة الطبية لإغاثة اللاجئين والمحتاجين عالمياً، و«سند الخير» التي استهدفت دعم ومساندة الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر المتعففة والتكفل باحتياجاتهم و«مناسك الخير» التي تعني بالتكفل بتكلفة أداء مناسك العمرة والحج لذوي الدخل المحدود و«الدواء سلامة وعطاء» استهدفت توفير الأدوية غير المستخدمة للمحتاجين خارج الدولة و«3D الخير» وتستهدف التكفل بصناعة الأطراف الصناعية لمحتاجيها.

وضم المحور الأول كذلك مبادرات «منح الخير» استهدف توفير منح دراسية لمساندة ذوي الإعاقة والأيتام المتفوقين دراسياً و«وقف الخير».

تطوع

ورصدت الهيئة في المحور الثاني «روح التطوع» 10 مبادرات بالغة الأهمية اشتملت على مبادرة «طبيب الخير»، واستهدفت إلى تطوع الأطباء لتقديم العلاج لفئات معينة من المجتمع، و«وقف المعرفة»، واستهدفت استغلال القدرات المهنية والعلمية لفئات مجتمعية ذات أثر في مجالها التخصصي، و«تطوعي.. هويتي» التي تهدف لتعزيز ثقافة التطوع لدى موظفي الهيئة وعائلاتهم، و«يمناك» التي ترمي إلى تطبيق برنامج التكافل الاجتماعي لدعم موظفي الهيئة و«زيارات الخير»، وهي مبادرة تعني بتخصيص ساعات تطوعية لزيارة فئات معينة في المجتمع لتلبية احتياجاتهم.

تغيير

وأوضح بن لاحج أن المحور الثاني أيضاً شمل مبادرات «لست وحدك.. هناك من يرعاك»، وهي مبادرة تطوعية هدفت إلى إحداث تغيير إيجابي وسعيد في البيئة التي يعيش فيها كبار السن خلال إجراء إصلاحات وتعديلات منزلية للارتقاء بمستوى الأمن والسلامة وتحقيق البيئة الآمنة لمنازل كبار السن، و«بسمة الخير»، وهي مبادرة تطوعية علاجية لأطباء الأسنان لزيارة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود في المدارس الأهلية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة «والنعم بعيالنا» وتهدف إلى تشجيع الأجيال القادمة للمشاركة في الحملات والأنشطة التطوعية، و«جديدنا»، واستهدفت تصليح الأجهزة الطبية غير المستخدمة من قبل المستشفيات للتبرع بها.

وبالنسبة للمحور الثالث «خدمة الوطن» فقد حددت هيئة الصحة بدبي 10 مبادرات لتكتمل سلسلة مبادراتها لعام الخير بـ30 مبادرة وجاءت مبادرات هذا المحور متمثلة في «غرس الخير» وهي مبادرة تهدف إلى المحافظة على الأشجار المحلية من خلال إنشاء وزراعة أكبر مشتل من «الغاف» ومحاولة إدخاله في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية وذلك للحفاظ على البيئة المحلية الإماراتية ومن خلال إشراك النشء وأجيال الشباب وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى والقطاع الخاص و«بازار الخير»، وهي عبارة عن سوق خيري لعدة فعاليات وأنشطة مصاحبة له ركن الكتب المستعملة وطبق الخير ومنتجات الأسر المنتجة وغيرها، و«رواد الخير»، واستهدفت تكريم ذوي الإنجازات الحافلة والشخصيات المؤثرة في العمل الخيري وخدمة المجتمع، و«عيال الخير» ركزت على طلاب المدارس والجامعات.