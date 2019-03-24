108 مشاريع مياه موّلها «أبوظبي للتنمية» في 56 دولة

المصدر: أبوظبي - وام

أسهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه عام 1971 في العمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية من خلال تمويل مشاريع تنموية حيوية في أهم القطاعات الرئيسية، من بينها قطاع المياه الذي استحوذ على ما نسبته 12% من إجمالي تمويلات الصندوق البالغة نحو 81 مليار درهم نظراً لارتباط مشاريع المياه ارتباطاً مباشراً بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى، مثل الزراعة والري والطاقة.

وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر مارس من كل عام، أن قطاع المياه يعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية، لا سيما أن المياه تعد عصب الحياة وشريانها الرئيسي وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنعكس تأثيراتها المباشرة على العديد من القطاعات الأخرى، خاصة الزراعة والصحة و الطاقة و الصناعة.

ومنذ تأسيسه، موّل الصندوق نحو 108 مشاريع في قطاع المياه بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم، استفادت منها 56 دولة نامية، وشملت التمويلات تشييد 63 سداً مائياً وتنفيذ 30 شبكة مياه صالحة للشرب، وتركت تلك المشاريع تأثيراً مباشراً على حياة ملايين الأشخاص في الدول المستفيدة، وعملت على تطوير واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما أسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة، إلى جانب الإسهام في تحقيق أمن الطاقة عبر مشاريع السدود التي موّلها الصندوق وأسهمت في إنتاج نحو 9 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن اليوم العالمي للمياه فعالية عالمية وفرصة لرفع الوعي بالأمور المتعلقة بالمياه والحفاظ عليها وتعزيز مصادرها، ومناقشة التحديات الحالية أو المستقبلية التي تواجه القطاع.. مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية أولى قطاع المياه اهتماماً خاصاً نظراً لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وارتباطه بالقطاعات التنموية الأخرى.

وأضاف أن تمويلات الصندوق تركزت خلال العقود الماضية على دعم القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة الشعوب وتنميتها وتحقيق الاستقرار لها، لافتاً إلى أن قطاع المياه يعد ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات، سواء من حيث استيعاب اليد العاملة، أو الإسهام في تكوين الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية.

وأشار إلى أن قطاع المياه استأثر بالجزء الغالب من النشاط الاقتصادي في الدول النامية لدوره المهم في إنجاح المشاريع الزراعية وتوسيع رقعتها وكذلك توليد الطاقة من مصادر مستدامة، لافتاً إلى أن نقص المياه العذبة يعد أحد أكبر المشكلات التي يواجهها العالم حالياً.

وتحتفل الدول في الثاني والعشرين من شهر مارس باليوم العالمي للمياه، الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المياه كونها شريان الحياة وعنصراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويسعى المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية واتباع ممارسات مستدامة وشاملة وطويلة الأمد في إدارة المياه، خاصة مع وجود أكثر من 660 مليون شخص في العالم يفتقرون إلى مصادر وامتدادات آمنة وموثوقة من المياه، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وتتواصل جهود الصندوق التنموية في مساعدة الدول النامية، بهدف تطوير الموارد المائية والمحافظة عليها، وتطبيق توصيات أجندة القرن الواحد والعشرين المتعلقة بموارد المياه العذبة التي وضعتها الأمم المتحدة.

تمويل

كما موّل الصندوق مشروع سد سراط وري سهلي أولاد غانم-تونس، الذي استهدف إنشاء سد في الوادي تبلغ سعته التخزينية نحو 21 مليون متر مكعب من المياه لري الأراضي الزراعية في سهلي أولاد غانم ومحجوبة في تونس، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ضمن منطقة جغرافية واسعة يقطنها عدد كبير من السكان.

وتضمن المشروع بناء السد وملحقاته من تجهيزات هيدروميكانيكية ومعدات، وكذلك بناء منشآت لضخ المياه وتخزينها ونقلها ومد شبكات الري وصرف المياه وإنشاء طرق زراعية.

وجاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في إنشاء مشروع سد الوحدة في الأردن بهدف تجميع و تخزين المياه و توفيرها لأغراض الشرب والري، وأسهم السد بدور مهم في توفير مياه الشرب اللازمة لسد النقص، و بالتالي الإسهام في توفير الحياة الكريمة و إنعاش المنطقة اقتصادياً.

وتم إنشاء سد الوحدة من الخرسانة بارتفاع 76متراً وسعة 110 ملايين متر مكعب من المياه، وذلك لتخزين مياه الفيضانات من نهر اليرموك لاستخدامها لري نحو 30,000 دونم زراعي وتوفير 50 مليون متر مكعب لأغراض الشرب.

إلى ذلك يعد مشروع سد تاوسا من أهم المشاريع التنموية الرئيسية في مالي، و يأتي ضمن إطار البرنامج التنموي لتطوير حوض نهر النيجر في الجزء الشمالي الشرقي من مالي.

وجاء تمويل صندوق أبوظبي للتنمية لمشروع سد أعالي عطبرة وستيت في السودان للإسهام في توفير مصادر دائمة لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية من السودان وتحسين الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في السودان.

ويهدف مشروع سد تاوسا إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في منطقة المشروع بشكل خاص، والدول الواقعة على مجرى النهر بشكل عام، ويعمل على توفير الطاقة الكهربائية خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 25 ميغاواط، واستصلاح 139 ألف هكتار من الأراضي.

مشاريع في زنجبار

استعرض تقرير صندوق أبوظبي للتنمية أبرز المشاريع التي موّلها في قطاع المياه، التي تتمثل في مشروع المياه الريفية بزنجبار في تنزانيا، والذي يهدف إلى تزويد 7 قرى موزعة على جزيرتين بالمياه الصالحة للشرب لضمان حصول الأفراد على هذا المورد الحيوي بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة السكان في هذه القرى وتحسين المستوى الصحي لهم.