محمد بن زايد والمستشار النمساوي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز الشراكة والاستثمار

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا اليوم مراسم توقيع اتفاقيات إطارية بين أدنوك و كل من شركة "أو .إم .في" وشركة "بورياليس" وذلك لاستكشاف فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة و البتروكيماويات.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة دوما على تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الصديقة بما يسهم في الدفع قدما بتبادل المعرفة و الخبرات و التكنولوجيا المتطورة و توثيق التعاون والاستثمارات المشتركة لضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وقع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها" و كل من الدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة "أو .أم .في" و ألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس.

ووفقا للاتفاقية الأولى .. ستتعاون كل من أدنوك وشركة "أو. أم .في" في تقييم فرص جديدة لتوسعة شراكاتهما الحالية في مجال مشاريع البتروكيماويات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تطوير وتحقيق التكامل في مجال التكرير والبتروكيماويات.. وستقيم الشركتان فرص التعاون بينهما لدعم تسويق إنتاجهما من البتروكيماويات.

وتنص الاتفاقية الثانية على تعاون أدنوك و "أو .أم .في" في استكشاف فرص استخدام تقنية "Reoil" لإعادة تدوير البلاستيك في مجمع الرويس أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.. وتستخدم تقنية "Reoil" من "أو .أم .في" في إنتاج وقود نفطي صناعي من إعادة تدوير البلاستيك المستخدم.

وبموجب الاتفاقية الثالثة ستتعاون أدنوك و بورياليس في استكشاف فرص النمو المحتملة في كافة مجالات صناعة البولي أوليفينات في الأسواق الرئيسية و ذلك بالبناء على مقومات النجاح والقوة التي تمتلكانها و التي أسهمت في نمو و تطو شركة "بروج"، المشروع المشترك بيم أدنوك وبورياليس، خلال الأعوام العشرين الماضية لدعم نمو العملاء في الأسواق الرئيسية من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز القيمة.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز نهج الشراكة والتعاون تسهم هذه الاتفاقيات بتوثيق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "أو .أم . في" والتي تشمل أعمالنا في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز.. وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها "أو . أم . في" و تسهم في تمكين أدنوك من تحقيق قيمة إضافية من إنتاج أبوظبي من النفط الخام و زيادة الربحية والعائد الاقتصادي من خلال الاستفادة من النمو في الطلب العالمي على البتروكيماويات في سعيها لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي".

و أضاف: " تماشيا مع خطط أدنوك للتوسع في مجال التكرير و البتروكيماويات من خلال استقطاب و تنفيذ استثمارات تسهم في زيادة القيمة و العائد الاقتصادي من مواردنا الحالية و تأمين وصول محفظة منتجاتنا المتنامية إلى الأسواق بصورة أكثر فعالية ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع بورياليس في خلق المزيد من فرص النمو بما يعود بالنفع على الطرفين، وبما يضمن ترسيخ مكانة أدنوك وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة والبتروكيماوية ذات القيمة العالية".

من جانبه قال الدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة " أو . إم . في" : "تؤكد هذه الاتفاقيات التزامنا بالشراكة الاستراتيجية مع أدنوك واستعدادنا لتقديم الخبرة بما يسهم في تحقيق قيمة إضافية و تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجيتنا التي تهدف للنمو و التوسع في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز وتعزيز أعمالنا في مجال البتروكيماويات إضافة إلى المساهمة في تخفيض ثاني أكسيد الكربون من خلال تطبيق تقنية "Reoil" لإعادة تدوير البلاستيك والتي تقوم على مفهوم اقتصاد إعادة التدوير".

من جانبه قال ألفريد ستيرن الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس: " تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود خلق القيمة من خلال الابتكار وذلك بالبناء على النجاحات التي حققتها " بروج" المشروع المشترك بين أدنوك وبورياليس ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الحلول المبتكرة من منتجات البولي أوليفينات عالية القيمة ارتفاعا مستمرا نتيجة للنمو المستدام في منطقة آسيا والشرق الأوسط.. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير التقنيات المتطورة والخبرة السوقية التي تمتلكها بورياليس مما يسهم في تعزيز وتطوير شراكتنا الناجحة مع أدنوك.. ومن خلال شراكة طويلة الأمد مع دولة الإمارات، توجت بورياليس وأدنوك هذه الشراكة بتأسيس شركة "بروج" المشروع المشترك الناجح بينهما و نحن نتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص تعزيز القيمة وذلك من خلال البناء على تعاوننا الناجح مع شريكنا الموثوق أدنوك في مجال صناعة البولي أوليفينات لخدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم".

وتتعاون أدنوك و"أو أم في" في عدة مجالات تغطي كافة مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

كانت "أو أم في" قد حصلت في يناير 2019 على نسبة 15% في "أدنوك للتكرير" وفقا لاتفاقية شراكة استراتيجية قيمت أصول "أدنوك للتكرير" بنحو 19.3 مليار دولار.

وجاء ذلك في أعقاب إبرام أدنوك لاتفاقية امتياز في ديسمبر 2018 تسري لمدة أربعين عاما حصلت بموجبها شركة " أو. أم . في" على حصة 5% في منطقة امتياز "غشا" للغاز عالي الحموضة كما حصلت "أو أم في" على حصة 20% في امتياز "صرب وأم اللولو" البحري بموجب اتفاقية امتياز وقعتها أدنوك في أبريل 2018.

تجدر الإشارة إلى أن أدنوك وبورياليس النمساوية تتعاونان منذ عام 1998 كشركاء في "بروج"، المشروع المشترك بين الطرفين.. وتعتبر "بروج" شركة بتروكيماويات رائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة للعديد من الصناعات.

وبفضل طاقتها الإنتاجية السنوية الإجمالية التي تبلغ 4.5 مليون طن أصبح مجمع بروج الصناعي في الرويس بدولة الإمارات أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفينات في العالم.

ويسهم توسع أدنوك وتنفيذها لاستثمارات جديدة في مجال التكرير و البتروكيماويات في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتعزيز مرونتها وتنوع أعمالها، والارتقاء بالأداء في سعيها لتحقيق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

كما ستسهم خطة أدنوك للنمو والتوسع في مجال التكرير البتروكيماويات في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الامارات، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وخلق المزيد من فرص العمل والتطور المهني ودعم مبادرة أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

و في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي تهدف أدنوك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البتروكيماوية ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات البتروكيماوية و البوليمرات ذات القيمة العالية على المدى البعيد.

شهد توقيع الاتفاقيات .. سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا والوفد المرافق لمعالي مستشار النمسا .