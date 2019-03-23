محمد بن زايد يبحث مع مستشار النمسا تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و معالي سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا علاقات الصداقة و التعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات و النمسا و سبل تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

ورحب سموه خلال اللقاء - الذي جرى في أبوظبي - بمستشار النمسا و أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وبلاده متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دعم علاقات البلدين والمضي بها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.

واستعرض سموه و المستشار النمساوي جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

و أعرب المستشار النمساوي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات .. مؤكدا أن بلاده تولي اهتماما خاصا لترسيخ وتطوير علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجا تنمويا حضاريا و مركزا اقتصاديا مهما وملتقى للحضارات والثقافات.

و أكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على تنمية علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أشمل في ظل توفر الإرادة المشتركة والفرص والمقومات الاقتصادية و الاستثمارية لدى الجانبين .. و شددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف و الإرهاب بأشكاله كافة وأكدا ضرورة تحقيق التنمية و الازدهار وترسيخ قيم التسامح و الحوار و السلام بين شعوب العالم كافة .. منوهين إلى ما يجمع البلدين من قيم التسامح والتعايش والسلام والتواصل مع شعوب العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة و الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.

