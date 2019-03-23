رفض 50 ألف درهم شهرياً فتمت ترقيته ومكافأته

أمر اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لـشرطة دبي، بترقية الشرطي محمد عبد الله محمد بلال إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية ومنحة هدية عينية وشهادة تقديرية، وذلك لحسن تصرفه ونزاهته وأمانته واخلاصه في عمله الذي عكس صورة مشرفة لرجل الشرطة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال اللواء المري إن ترقية العريف أول محمد عبد الله محمد بلال الذي يعمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جاء تقديراً لما لمسناه من تفانٍ في أداء واجبه وعكسه الصفات الحميدة التي يتمتع بها رجال الشرطة والتي تمثلت في رفضه لـ30 ألفاً كدفعة أولى، ولرشوة 50 ألف درهم راتباً شهرياً، بالإضافة الى سيارة هدية، وذلك مقابل عدم ضبط أو متابعة أشخاص يعملون في تجارة المشروبات الكحولية في منطقة المحيصنة بدبي.

من جانبه تقدم الشرطي محمد عبد الله محمد بلال الشكر والعرفان إلى اللواء عبد الله خليفة المري لترقيته وتقدير تصرفه مما ادخل البهجة والسرور إلى قلبه وزاده ايماناً بإخلاصه في عمله، مؤكداً أن الترقية بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له ولجميع زملائه لتقديم المزيد من الجهد والعطاء والاخلاص في العمل.

للتفاصيل اقرأ