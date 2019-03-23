خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون الرئيس العراقي في ضحايا حادث غرق العبّارة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، بضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أحرّ التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية العراق.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، بضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى فخامة الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، بضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية العراق.

وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى رئيس جمهورية العراق.