حمد الشرقي يحضر مأدبة محمد الضنحاني في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

لبّى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، دعوة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، إلى مأدبة الغداء التي أقامها، أمس، في منزله الكائن بمدينة دبا الفجيرة وذلك بمناسبة زواج أخيه علي الضنحاني.

وهنّأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العريس وعائلته، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

حضر المأدبة الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد في إمارة الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد ولفيف من الأهل والأصدقاء.