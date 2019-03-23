محمد بن راشد: الحكومة النيوزيلندية تعاملت بحكمة مع الحادث الإرهابي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحكومة النيوزيلندية تعاملت بحكمة مع أزمة حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايستشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح، مشيراً سموه إلى أن رئيسة وزراء نيوزيلندا بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث كسبت احترام المسلمين في العالم.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه الرسمي في«تويتر»: «شيعت نيوزيلندا اليوم شهداء المسجدين.. وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة، وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.. شكراً جاسيندا آردرن». ونشر سموه صورة لبرج خليفة مضيئاً بمشهد تقديم رئيسة وزراء نيوزيلندا التعازي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي، تعلوها كلمة «سلام»، في رسالة شكر من الإمارات للحكومة والشعب النيوزيلنديين.