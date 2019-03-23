وفد إماراتي يقدم التعازي إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا

المصدر: ولنجتون-وام

استقبلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا آردرن، أمس، الدكتور علي راشد النعيمي والوفد المرافق له من دولة الإمارات والذي يتواجد في نيوزيلندا للتضامن مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشرش التي شهدت هجوما إرهابيا داميا أودى بحياة العشرات.

حضر اللقاء صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، ومقصود كروز المدير التنفيذي لمركز «هداية».

ونقل رئيس الوفد تعازي قيادة وشعب الإمارات إلى نيوزيلندا حكومة وشعبا، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسندا آردرن منذ وقوع الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي والمساندة الكاملة لأهالي الشهداء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتأتي الزيارة تعبيرا عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيوزيلندا والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها.

تضامن

كما التقى وفد الإمارات خلال زيارته مدينة كرايستشرش رون مارك وزير الدفاع النيوزيلندي، حيث قدم تعازي قيادة وشعب الإمارات للشعب والحكومة النيوزيلندية، وعبر عن تضامنه مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشرش التي شهدت هجوما إرهابيا داميا أودى بحياة العشرات.

وأشاد وفد الدولة بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسندا آردرن منذ وقوع الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي والمساندة الكاملة لأهالي الشهداء والمصابين من جميع شرائح المجتمع النيوزيلندي.

كما زار الوفد مقر عمدة مدينة كرايستشرش، حيث اجتمع الدكتور علي راشد النعيمي مع ليان دالزيل عمدة المدينة، التي ثمنت موقف قيادة وشعب الإمارات الداعم لنيوزيلندا في هذه المحنة العصيبة التي مرّت بها.