طحنون بن محمد ونهيان وحامد بن زايد يحضرون أفراح العامري والشامسي والأحبابي

المصدر: العين ـ وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم محمد بن هويمل العامري بمناسبة زفاف نجله المهندس «محمد» إلى كريمة الدكتور سعيد أحمد بن هويمل العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

تهنئة

إلى ذلك حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي بن رحمة الشامسي بمناسبة زفاف حفيديه محمد خالد محمد الشامسي إلى كريمة مبارك فلاح جابر الأحبابي، وفيصل خالد محمد الشامسي إلى كريمة علي محمد علي بن رحمة الشامسي، وذلك في قاعة الأفراح بمنطقة زاخر في مدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة. وحضر الحفلين الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.