توقع أمطار رعدية على مناطق متفرقة في الإمارات اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

شهدت أجواء الدولة أمس حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي شملت أغلب مناطق الدولة، تمثلت في تشكل السحب الممطرة التي غطت سماء الإمارات، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار رعدية مختلفة الشدة على مناطق متفرقة اليوم وغداً.

وطرأ أمس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وكانت الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وظل البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد حالة عدم الاستقرار الجوي إلى تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي ممتد من جنوب الجزيرة العربية يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب عمل على تحرك كميات السحب من وسط وجنوب المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات، ونتيجة لتعمق المنخفض خلال يومي السبت والأحد تسقط أمطار رعدية غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة.

مرحلة انتقالية

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تشهد الدولة في مثل هذا الوقت من كل عام مرحلة انتقالية ما بين فصلي الشتاء والربيع ونهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع جغرافياً في 21 مارس من كل عام إذ يتعادل طول النهار مع طول الليل، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ بالحركة الظاهرية نحو شمال خط الاستواء نتيجة لدوران الأرض حول الشمس.

وتتميز تلك الفترة بسرعة التغيرات الجوية المتلاحقة بشكل عام، نتيجة للتغير في الأنظمة الضغطية في الغلاف الجوي وبدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، مع سقوط الأمطار المتفرقة من حين إلى آخر مع الرعد أحياناً.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة ومغبر بوجه عام، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/س ويظل البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عمان.

ويكون طقس يوم غد غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على شمال وشرق الدولة ومغبر بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية الشرقية إلى شرقية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/س والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي.

ويوم الاثنين يظل الطقس مغبراً وغائماً جزئياً مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر ويصبح يوم الثلاثاء غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة وتستمر ليوم الأربعاء.

رياح نشطة

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في كل من الخليج العربي وبحر عمان بأخذ الحيطة والحذر، نظراً لاضطرابهما بسبب الرياح الشمالية الشرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، والتي تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، وتكون السحب الركامية الممطرة والرعدية المصاحبة في بعض الأوقات، وتؤدي إلى ارتفاع الموج في الخليج العربي من 5 إلى 7 أقدام، وقد يصل إلى 9 أقدام، بينما يكون في بحر عمان من 4 إلى 6 أقدام، وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، وذلك حتى الساعة 8 مساء اليوم. أبوظبي - وام