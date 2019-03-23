سفير الدولة في رومانيا يحضر منتدى أمن الأطلسي - البحر الأسود

المصدر: بوخارست ـ وام

حضر الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا أمس منتدى أمن الأطلسي - البحر الأسود الذي أقيم في القصر العسكري الوطني بالعاصمة بوخارست تحت عنوان «اللعبة الجديدة الكبرى.. عودة سياسات القوة».

ويهدف المنتدى الذي نظمه معهد آسبن في رومانيا بالشراكة مع مكتب بوخارست لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إلى تقديم وتحليل التحديات التي تواجه الأمن الأوروبي والأطلسي والتركيز على أهمية منطقة البحر الأسود على المستوى الإقليمي والعالمي.

وشهد المنتدى الدولي رفيع المستوى حضور كبار المسؤولين الرومان والأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى بوخارست.