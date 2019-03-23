مجلس أصحاب الهمم يناقش أفضل الممارسات الصحية للموظفين

المصدر: دبي ـ البيان

ترأس المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، الاجتماع الثاني للمجلس، بحضور نائبه الملازم أول عبد الله حمد الشامسي، وبقية الأعضاء، لمناقشة تطبيق أفضل الممارسات الصحية والتعليمية للموظفين وأبنائهم.

وأكد المقدم الدكتور الرميثي، حرص المجلس على ترجمة توجيهات القيادة العليا لشرطة دبي لدعم وتمكين أصحاب الهمم وتوفير أرقى الخدمات الصحية والتعليمية للموظفين وأبنائهم بهدف إسعادهم، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة إسعاد المجتمع، وتفعيلاً لبرامج استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016/‏‏2021.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.