بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطتي دبي ورواندا

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من شرطة رواندا بزيارة الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وكان في استقبالهم العقيد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، والعقيد خزرج ماجد الخزرجي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والعقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري، وعدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والعمل على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

تنظيم

وقدّم العقيد محمد كرم نبذة للوفد الضيف عن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمرور والمهام والواجبات التي تقوم بها في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، وبسط الأمن بين الناس، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام العام بالإمارة، وما يتوفر لديها من إمكانات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة تعد الأفضل على مستوى المنطقة.

وعقب اللقاء اصطحب العقيد محمد كرم الوفد الضيف بجولة إلى غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للمرور، واطلع خلالها على عدد من الأنظمة المرورية الحديثة التي يتم خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكل أنظمة الضبط التقني، كمواقع أجهزة الرادارات ومعدلات ضبطيات الجهاز اليومية، وكذلك الاطلاع على كل البيانات التي تم رصدها، إضافة إلى التعرف على حالة الطرق المرورية من حيث الازدحام المروري وكثافة المركبات.