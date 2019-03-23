شرطة دبي تنال شهادة المواصفة القياسية الإماراتية للسعادة والإيجابية الوظيفية

المصدر: دبي- البيان

تسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة المواصفة القياسية الإماراتية للسعادة والإيجابية الوظيفية ( UAE.S.5025:2018 )، من علي ماضي، المدير الإقليمي لخدمات التطوير المؤسسي في لويدز ريجستر كواليتي اشورانس بدبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة. وذلك من خلال تبني أحدث الحلول في توفير بيئة عمل تضمن جودة الحياة وتحقيق سعادة العاملين والمتعاملين.

وتقدم القائد العام لشرطة دبي بالشكر لفريق العمل تقديراً لنجاحه في الحصول على شهادة مواصفة السعادة والإيجابية الوظيفية، وعلى جهودهم المتميزة في تصميم وتطبيق المواصفة، مؤكدين الحرص الدائم على التميز والريادة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في الأداء بما يساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الحصول على المراكز الأولى عالمياً والمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي بما يعزز الأمن والأمان وإسعاد العاملين وأفراد المجتمع.

تهنئةومن جانبه هنأ اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي القيادة العامة لشرطة دبي لحصولها على مواصفة السعادة والإيجابية الوظيفية كأول مؤسسة حكومية تحصل على هذه المواصفة بإمارة دبي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الريادية التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.

وقال اللواء العبيدلي إن شرطة دبي تطبق ميثاق السعادة والإيجابية الوظيفية وجودة الحياة في بيئة عمل القيادة العامة لشرطة دبي، وتلتزم بشكل تام بالمعايير الخاصة بالميثاق ونشره وتوعية العاملين بأهميته، وكذلك الموقع الإلكتروني للشرطة، بحيث يكون بإمكان جميع الموظفين الاطلاع عليه ومعرفة بنوده وفي مقدمتها معاملته باهتمام واحترام وتقديم خدمة متميزة وعادلة والتعامل مع احتياجاته بمهنية وبذل أقصى الجهود لتلبيتها، والاهتمام بآراء العاملين واقتراحاتهم ومشاركتهم في تصميم بيئة العمل والتخطيط وتطوير وتحسين الأداء.

مهارات

ومن جانبه قال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا إن القيادة العامة لشرطة دبي بعدما تقدمت بمبادرتها وطلبها للحصول على المواصفة المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تم تشكيل فريق عمل لدراسة وتجهيز كافة المتطلبات المتعلقة بإسعاد العاملين، حيث قام الفريق بعقد العديد من الاجتماعات، بالإضافة إلى استقبال المدققين الخارجيين، وتلبية كافة متطلبات معايير المواصفة .