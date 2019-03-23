وزارة الصحة: سياسات علاجية لمواجهة الأمراض البكتيرية الشائعة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أفادت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق، رئيس اللجنة المركزية لمكافحة العدوى في الدولة، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفذ خطة من 5 محاور لمواجهة مشكلة اكتساب أنواع من البكتيريا مناعة ضد المضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لها، مشيرة إلى أن بين 30% إلى 50% من المضادات الحيوية تصرف بدون حاجة طبية، وأوضحت في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الإمارات الدولي الثاني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات أن الوزارة درست حتى نهاية العام الماضي أكثر من 126 ألف نوع من الالتهابات البكتيرية، لمعرفة نسبة المقاومة التي وصلت إليها للمضادات الحيوية، وشملت الدراسة حتى الآن 48 مستشفى حكومياً وخاصاً، وقالت: إنه بناء على نتائج دراسة تضع الوزارة سياسات علاجية لمواجهة الأنواع الشائعة من الأمراض البكتيرية، واختيار المضاد الأنسب للقضاء عليها.

8 أنواع

وأشارت إلى أن الدراسات كشفت أن 8 أنواع من أخطر أنواع البكتيريا اكتسبت مناعة ضد المضادات الحيوية، فيما تشير الدراسات أيضاً أن نحو 90% من استخدامات الناس العشوائية للمضادات الحيوية تكون لعلاج الفيروسات، في حين لا تستجيب الفيروسات لها في الأساس، الأمر الذي تواجهه الوزارة من خلال القوانين التي حظرت صرفها دون وصفة، كذلك تثقيف المرضى والأطباء بأهمية البعد عنها.

كما حذرت من أنه في حال لم يوجد حل جذري للمشاكل الناتجة عن سوء استخدام المضادات الحيوية، فإن الوفاة بسبب البكتيريا المضادة ستصبح السبب الأول للوفاة عالميا بحلول 2050، متخطياً السرطان وأمراض القلب.

ولفتت إلى ظهور أنواع من البكتيريا لا يوجد لها أي نوع علاج، عالمياً ومحلياً، الأمر الذي ينذر بوصول الإنسان إلى مرحلة ما قبل المضادات الحيوية، ومن ثم من الممكن أن يموت الإنسان من أمراض بسيطة.

وأضافت: «من أكثر مخاطر استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي أيضاً القضاء على أنواع كثيرة من البكتيريا الحميدة الموجودة في جسم الإنسان، التي عادة ما تحمي الجسم من البكتيريا الضارة». وأوضحت أن الوزارة تعمل على وضع سياسات تجعل الحصول على برامج ودورات تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية من قبل الأطباء شرطاً لتسجيلهم وحصولهم على الرخصة، عند تجديدها بشكل سنوي.

وأشارت إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة سوء استخدام المضادات الحيوية تنفذها الوزارة بالتعاون بين هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إضافة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، والبلديات.

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أوضحت الدكتورة نجيبة عبدالرزاق أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواجه أزمة المخاطر الناتجة عن سوء استخدام المضادات الحيوية بـ5 ركائز أساسية، تتمثل في تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية للكادر الطبي إلى جانب كافة أفراد المجتمع، والعمل على منع ومكافحة العدوى باستخدام وسائل تحول دون انتشارها في المستشفيات والمجتمع ككل، والعمل على إعداد إحصاء وحصر لأنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.