شرطة الظفرة تنظّم محاضرة عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت مديرية شرطة الظفرة محاضرة حول الجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها في مركز شرطة الرويس، لطالبات مدرسة عمرة بنت عبد الرحمن الثانوية في الرويس، وذلك بالتعاون مع مركز الدعم الاجتماعي.

اهتمام

وأكد المقدم مبارك الرايحي، مدير إدارة التحقيق والبحث الجنائي في مديرية شرطة منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الوعي الأمني لكل فئات المجتمع حول الجرائم الإلكترونية.

ولفت المقدم منصور ناصر الكعبي، من إدارة التحقيق والبحث الجنائي في مديرية شرطة منطقة الظفرة، إلى جهود شرطة أبوظبي في التصدي للجرائم الإلكترونية التي أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل واسع، وذلك بسبب اتساع انتشار الإنترنت وازدياد أعداد مستخدميه، والذي يعد عالماً مفتوحاً بلا حدود، ويصعب تقييد استخدامه، ما يستوجب ضرورة توعية كل أفراد المجتمع بأخطاره وخاصة فئة الأطفال التي تعد أكثر فئة مستهدفة وقابلة للاستغلال أكثر من غيرهم.

وأشار الرائد سلطان خلفان اليحيائي، مدير مركز الدعم الاجتماعي في منطقة الظفرة، إلى ضرورة مكافحة الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية، التي تتمثل في جرائم الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية، من خلال نشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة، والتعريف بمخاطرها على الفرد والأسرة والمجتمع.