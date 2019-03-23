مؤتمر إقليمي للشرطة النسائية في أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع للشرطة النسائية في أبوظبي، وذلك تحت رعاية اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وتحت شعار «تمكين - ريادة - استشراف المستقبل»، في فندق باب البحر بأبوظبي.

وأكدت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية، اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الفرص وتوفير البيئة الإيجابية والمحفزة لمنتسبات الشرطة وتمكينهن من أداء المهام والإسهام بتقديم الخدمات المتميزة.

وأوضحت أن المؤتمر يشكل ملتقى لكبار الشخصيات والقيادات الشرطية النسائية على مستوى العالم، لمناقشة الأفكار وعرض الإبداعات والأعمال البطولية للمرأة في مجال تنفيذ القانون والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.