جواهر القاسمي: ملتزمون ببناء جيل مبدع يعي مسؤولياته تجاه وطنه

المصدر: الشارقة - وام

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التزامها وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستمرار العمل على بناء جيل مبدع ومؤثر يعي مسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأمته، ويعمل على تطوير مهاراته وثقافته وذلك من خلال برامج المؤسسات التي ترعاها سموها.

وقالت سموها: «المجتمعات لا تحتاج للمديرين الذين يجلسون في مكاتبهم ويصدرون الأوامر بقدر حاجتها للشخص المسؤول والملتزم والفنان والرياضي والمفكر والشاعر والأكاديمي والعالم لأن بهؤلاء ننافس ونتقدم ولأن الثقافة التي يعبرون عنها هي فعل بناء تراكمي ولا يمكن شراؤها أو جلبها من الخارج».

جاءت تصريحات سموها خلال استضافتها لمجموعة من اليافعين والفتيات من أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير» إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في جلسة حملت عنوان «من يصنع المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي اختتم فعاليات نسخته الثامنة بمشاركة 70 ممارساً وخبيراً عالمياً في الاتصال الحكومي من 15 دولة حول العالم و500 إعلامي ناقشوا على مدى يومي 20 و21 مارس الجاري التنسيق وبناء الشراكات بين المؤسسات للوصول إلى أفضل استراتيجية اتصال حكومي.

مرحلة جديدة

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الحفل الختامي أن نهاية كل نسخة من المنتدى تعني بداية مرحلة جديدة من تطوير وبناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي، لافتاً إلى أن ما قدمه المنتدى من نقاشات وحوارات وفعاليات طيلة فترة انعقاده أسهم في إنتاج مبادرات وخطط واستراتيجيات اتصال بناءة تلعب دوراً في قيادة المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في الدولة والمنطقة.