فعاليات لشرطة أبوظبي احتفالاً بيوم الأم

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بمناسبة يوم الأم، تقديراً لجهودها في تربية النشء والإسهام في ترسيخ قيم العطاء والبناء والإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.

ونظّم مجلس بنات زايد للسعادة المرورية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية فعالية بالمناسبة تضمنت قصائد شعرية، وفقرات ترفيهية، وسوقاً شعبية، وفقرات تراثية، ومسابقات، وهدايا للعاملين، ومأكولات، وتكريم أصحاب الهمم من العاملين، بما يعزز من بيئة العمل ويحقق السعادة المؤسسية والموظف السعيد والإيجابي.

وقدّم العميد خليفة محمد الخييلي مدير المديرية، التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بمناسبة يوم الأم، وإلى كل الأمهات، والأمهات العاملات بشرطة أبوظبي بهذه المناسبة، وأثنى على الجهود التي بذلها مجلس بنات زايد للسعادة المرورية في تنظيم الاحتفال بصورة مبتكرة في المحتوى والمضمون بما يحقق السعادة والإيجابية.

تكريم

وكرّمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، الأمهات العاملات في مراكزها، بمناسبة يوم الأم، وشكرتهن على الجهود في إعداد النشء ورعايتهم.

وأشاد العميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، باهتمام الدولة بتوفير البيئة المثالية الكريمة للمرأة العاملة والأم، فقد حظيت باهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، اعترافاً بحقوقها، وثقةً في قدراتها في تربية النشء والريادة في المجتمع لتكون عنصراً فعّالاً في كل المجالات، نموذجاً استثنائياً في المحافل الدولية والإقليمية.