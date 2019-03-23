ورشة تعريفية لـ 100 شركة عن الأنظمة التعاقدية في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مدى يومين، ورشة تعريفية لأكثر من 100 شركة بوصفها أعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإطلاعها على الأنظمة المستخدمة في التعاقد والشراء، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم القطاع الخاص لدمجه في سوق العمل المتعلق بأنشطة الهيئة.

وقال سعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الورشة التعريفية التي تم تنظيمها لأكثر من 100 شركة مدرجة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تجسّد سعي الهيئة إلى تأهيل أصحاب هذه المشاريع للعب دور مهم ومؤثر في زيادة التعاون بما يدعم المجال الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، حيث اشتملت الورشة على استعراض الأنظمة التعاقدية التي تتبعها الهيئة، وكيفية التسجيل في موقع الهيئة بتعبئة بيانات الشركة، وآلية الدخول في نظام التأهيل، وكيفية تحميل المستندات المطلوبة.