إعلان شركاء منتدى الإعلام العربي بدورته الـ18

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لفعاليات منتدى الإعلام العربي، عن قائمة شركاء الدورة الثامنة عشرة للمنتدى المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 27 و 28 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار الإعلامي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية ولفيف من الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك طلبة الإعلام الذين يحرص المنتدى على إتاحة الفرصة لهم للحضور والمشاركة في مناقشاته على مدار يومين كاملين بدبي، في حين سيتزامن مع ختام المنتدى حفل توزيع جوائز الصحافة العربية التي يمثل نادي دبي للصحافة أمانتها العامة، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي وبحضور أكثر من 3000 من القيادات والرموز الإعلامية المرموقة العربية والعالمية.

ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع كبرى المؤسسات الوطنية ومجموعات الأعمال الرائدة في الإمارات، وتضم قائمة الشركاء المميزين للمنتدى كلاً من: بنك الإمارات دبي الوطني «الشريك المصرفي»، واتصالات «شريك الاتصال الرسمي»، وكلاً من مدينة دبي للإعلام وغرفة تجارة وصناعة دبي شركاء الرئيسيين للمنتدى، وهيئة الطرق والمواصلات شريكاً للنقل.

خارطة طريق

وفي هذا الإطار قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني برعايته لمنتدى الإعلام العربي في دورته لعام 2019، الحدث الرائد الذي يجمع تحت مظلته نخبة من أبرز القيادات والشخصيات، والأسماء اللامعة في قطاع الإعلام لمناقشة التوجهات التي ترسم ملامح القطاع في المنطقة، والآفاق التي ينطوي عليها المستقبل.

ونظراً لأهمية قطاع الإعلام كونه منبراً لإيصال صوت بلادنا، وانطلاقاً من مكانتنا بصفتنا مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، نغتنم هذه الفرصة لنؤكد التزامنا الراسخ بدعم النمو والتقدم في هذا القطاع المحوري، كونه المنصة الأهم على مستوى المنطقة، التي تعمل على استشراف مستقبل قطاع الإعلام ومناقشة أهم التطورات على ساحته والمرتبطة في أغلبها بالمتغيرات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.

تحوّل رقمي

من جانبه قال د.أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس لاتصال المجموعة في «اتصالات»: «تتشرف «اتصالات» برعاية «منتدى الإعلام العربي»، وهذه الشراكة تأتي استمراراً لنهج الدعم المتواصل الذي نقدمه للمبادرات الوطنية المتميزة والهادفة، انطلاقاً من إيماننا بالمسؤولية التي نتبناها بصفتنا مؤسسة وطنية في تشجيع مثل هذه المبادرات، وإدراكاً منا للدور الرئيس والبارز الذي يلعبه الإعلام، بوصفه انعكاساً للتقدم ونهضة الدولة، وتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي».

وأضاف بن علي أن هذه الشراكة تمثل امتداداً للتعاون الذي نعتز به مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي بشكل عام ونادي دبي للصحافة على وجه الخصوص، والتزاماً من «اتصالات» برسالته والأهداف الاستراتيجية التي تأسس من أجلها والمتمثلة في الإسهام بدور إيجابي في إيجاد بيئة داعمة للإعلاميين وقطاع الإعلام الإماراتي والعمل على الارتقاء به عن طريق النقاش البناء والحوار المستمر.

وأشار بن علي إلى أن مشاركة «اتصالات» في منتدى الإعلام العربي لهذا العام تحمل نهجاً مغايراً، لما بات عليه المشهد الإعلامي اليوم، مؤكداً أن المستقبل القريب سيشهد بما لا يدع مجالاً للشك اندماجاً بين قطاعي الإعلام والاتصالات، خاصة مع دخول تقنيات الجيل الخامس إلى الأسواق التي تعمل بها «مجموعة اتصالات» بوجه عام، وفي السوق الإماراتي على وجه التحديد، باعتبار «اتصالات» أول المشغلين في المنطقة لخدمات الجيل الخامس للقطاع التجاري، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات الكبيرة التي ستحدثها هذه التقنيات في مستقبل صناعة الإعلام.

منصة لتطلعات المستقبل

بدوره أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن منتدى الإعلام العربي بات منصة عربية مثالية لمواكبة التطلعات المستقبلية لواقع الإعلام العربي، حيث تجمع دبي على أرضها في الدورة الثامنة عشرة للمنتدى قادة وصناع الإعلام العربي، لمناقشة آخر المتغيرات وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه بلادنا العربية، ما يرسخ أهمية الرسالة التي يحملها الإعلام العربي على عاتقه لتغيير حياتنا إلى الأفضل.

وأوضح بوعميم أن شراكة غرفة دبي مع منتدى الإعلام العربي هي شراكة استراتيجية نظراً للدور المهم الذي يلعبه الإعلام العربي في إبراز الواقع الاقتصادي العربي، وتسليط الضوء على الإنجازات والمكتسبات التي تحققه اقتصاداتنا العربية في مسيرة التنمية المستدامة.

واعتبر مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن ما حققه منتدى الإعلام العربي من إنجازات خلال الدورات الماضية، والآمال المعقودة عليه في المستقبل يجعلنا جميعاً ندرك أهمية هذا التجمع العربي في إيصال رسالة موحدة عن بلداننا العربية وبيئتها الاقتصادية والتنموية.

مكانة متميزة

من جانبه، قال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «يسرنا المشاركة في منتدى الإعلام العربي 2019 والتعرف على أحدث المستجدات التي تسهم في إحداث تطورات جذرية وشاملة في هذا القطاع الحيوي، ونفخر في مدينة دبي للإعلام بدعم هذا الحدث الاستراتيجي المهم الذي يعزز تشارك المعرفة ويقدم أفكاراً ريادية في فضاء الإعلام. ونؤكد في هذا الصدد التزامنا بتسخير الابتكار ورعاية المواهب ودعم الشركات الناشئة في القطاع عبر مختلف منصاتنا».

شركاء في طليعة الاهتمام

وبهذه المناسبة أعرب سالم باليوحة، مدير نادي دبي للصحافة بالإنابة، عن بالغ الامتنان والتقدير لشركاء الدورة الثامنة عشرة للمنتدى، مؤكداً أن تعاون نخب المؤسسات الوطنية في دعم هذا التجمع الإعلامي الفريد يؤكد مدى قناعتها بأهمية الإعلام وأثر تفعيل حوار مهني متخصص في تحديد سبل النهوض بدوره في خدمة المجتمع وتعزيز توجهات التنمية على امتداد عالمنا العربي وتجاوز التحديات وصولاً إلى صورة المستقبل الذي يكفل الاستقرار والسعادة للمنطقة، مشيراً إلى أن توجهات المنتدى تمثل قاسماً مشتركاً مع جهود جميع الشركاء لتطوير نماذج العمل داخل مختلف القطاعات.

من الجدير بالذكر أن منتدى الإعلام العربي أعلن في وقت سابق عن شراكته مع «موانئ دبي العالمية» شريكاً استراتيجياً حتى العام 2020، وهيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة، للدورة الثامنة عشرة للمنتدى.

مبادرات

قال ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «إننا نقدر ونثمن كل مبادرات ومشاريع نادي دبي للصحافة ودوره الإعلامي والصحافي المؤثر على مستوى المنطقة العربية، وأثره الواضح في تقدم ورفعة الإعلام العربي، ونحن نتطلع دائماً لمثل هذه الفرص الطيبة التي تتيح لنا أرضية خصبة للنقاش والحوار حول موضوعات مهمة تمس المجتمع ومستقبله، مؤكداً أن رعاية مدينة دبي للإعلام لهذا الحدث تأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء المجتمعات وتقدم الأمم وتنميتها».