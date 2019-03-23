دائرة الموارد البشرية في دبي تكرّم «الجمارك»

المصدر: دبي ـ البيان

كرم عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي جمارك دبي كأفضل دائرة في تطبيق مبادرة توظيف اليوم الواحد في معرض الإمارات للوظائف 2019، وقد تسلم التكريم فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية في جمارك دبي.

وقد طرحت جمارك دبي خلال مشاركتها في المعرض 60 شاغراً وظيفياً في مختلف التخصصات، حيث استقبلت خلال ثلاثة أيام نحو 2090 طلباً وظيفياً من الباحثين عن فرص وظيفية في الدائرة، وقد تم مقابلة 216 مرشحاً، وتم التعاقد مع 20 مرشحاً منهم 2 من أصحاب الهمم لشغل وظائف في الدائرة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها جمارك دبي في المعرض (توظيف اليوم الواحد)، وكان شعار الدائرة في المعرض «تمكين شباب الوطن هدفنا».

وقال أمير عبد الرزاق مدير أول قسم التوظيف في جمارك دبي شهدت منصة جمارك دبي إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، حيث تم تعريفهم على بيئة العمل المبتكرة التي توفرها الدائرة، وعلى المسار الوظيفي المُحفز للإبداع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تخريج كوادر وظيفية متميزة. ولفت مدير أول قسم التوظيف إلى توقيع عقود مباشرة وفورية مع المرشحين الذين اجتازوا اختبارات التقييم السلوكية والتي تمت في مركز التقييم السلوكي التابع لإدارة الموارد البشرية بجمارك دبي في المعرض، بهدف التسهيل على المواطنين الباحثين عن فرصة وظيفية مميزة، لا سميا وأن الدائرة عمدت على التوظيف الفوري للمتقدمين في إطار تبسيط الإجراءات في التوظيف. وأضاف أن 80% من الطلبات المقدمة في منصة الدائرة تحمل شهادة الثانوية العامة، و20% من حملة الشهادات العليا.