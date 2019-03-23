«قضاء أبوظبي» تطلق برنامج «تحدي السعادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج «تحدي السعادة» بين مختلف قطاعات وإدارات الدائرة، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تبني المبادرات والأنشطة التي تتوافق مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وخلق بيئة عمل جاذبة، بما يساهم في تجويد الأداء وتحقيق رضا وسعادة الموظفين.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الدائرة أمس في احتفالات يوم السعادة العالمي ويوم الأم، بحضور المستشار علي محمد البلوشي؛ النائب العام لإمارة أبوظبي، حيث هنأ المستشار العبري الموظفات الأمهات في دائرة القضاء، متمنياً لهن السعادة والتوفيق في حياتهن العملية وفي أداء دورهن الأعظم في بناء أسرهن وتربية أبنائهن. وأكد المستشار العبري، أن دائرة القضاء تتبنى العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة عمل سعيدة وجاذبة، مشيراً إلى رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ حول أهمية ترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية في بيئة العمل، والتي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء وتطوير الخدمات بما يعود بالنفع على المجتمع.

توعية

وقال: إن برنامج «تحدي السعادة» يهدف إلى توعية الموظفين حول أهمية خلق بيئة عمل سعيدة، وذلك بإطلاعهم على مادة علمية حول الموضوع، وتعريفهم بتجارب أشخاص أو برامج مؤسسات أخرى من خلال تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية وأنشطة اجتماعية، إضافة إلى تنظيم استطلاعات دورية.