محمد بن راشد يشكر رئيسة وزراء نيوزيلندا على تعاملها الحكيم مع الحادث الإرهابي

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحكومة نيوزيلندا وشعبها في تعاملهم الحكيم مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين، ووجه سموه الشكر إلى رئيسة الوزراء جاسيندا آردرن.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": " شيعت نيوزلندا اليوم شهداء المسجدين ... وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة .. وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين .. شكراً جاسيندا آردرن."