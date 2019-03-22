الطقس غداً مغبر وغائم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، قد تكون رعدية أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

اما الخليج العربي فمضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والمد الثاني عند الساعة 03:18 ،بينما الجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:56 .

وبالنسبة لبحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:43 والمد الثاني عند الساعة 23:34 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والثاني عند الساعة 06:01 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 32 21 80 25

دبي 30 22 75 25

الشارقة 29 21 80 25

عجمان 28 22 80 20

أم القيوين 27 20 80 20

رأس الخيمة 27 20 85 20

الفجيرة 28 21 85 35

العين 31 21 70 25

ليوا 32 20 75 20

الرويس 29 20 80 20

السلع 29 19 75 20

دلما 27 21 80 25

طنب الكبرى 26 20 75 30

طنب الصغرى 26 20 75 30

أبو موسى 27 20 80 30