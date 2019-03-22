رئيسة الوزراء النيوزيلندية تستقبل وفداً إماراتياً برئاسة النعيمي

المصدر: وام

استقبلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أرديرن اليوم الجمعة، معالي الدكتور علي راشد النعيمي والوفد المرافق له من دولة الإمارات والذي يتواجد في نيوزيلندا للتضامن مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش التي شهدت هجوما إرهابيا داميا أودى بحياة العشرات.

حضر اللقاء صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا، و مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز "هداية".

ونقل معالي رئيس الوفد تعازي قيادة وشعب الإمارات إلى نيوزيلندا حكومة وشعبا، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسندا أرديرن منذ وقوع الهجوم الإرهابي الجمعة الماضية والمساندة الكاملة لأهالي الشهداء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتأتي الزيارة تعبيرا عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيوزيلندا والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها.