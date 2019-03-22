رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس العراقي بضحايا حادث غرق العبارة

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادث غرق عبارة وسط نهر دجلة في مدينة الموصل.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه الشقيق من كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية العراق.