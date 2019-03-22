محمد بن راشد: قيم التسامح والانفتاح جعلت الإمارات أرضاً للإبداع

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السمات والقيم التي ارتبط بها اسم دولة الإمارات من أمن وأمان واستقرار وتسامح وانفتاح على الثقافات، جعلت من دولتنا أرضاً يجد المبدعون فيها مبتغاهم لإطاق العنان لإبداعاتهم والتعبير عما يحملون من أفكار ورؤى في إطار من الحرية المسؤولة القائمة على احترام مجتمعنا وثقافتنا، منوهاً سموه بدور الإنتاج الثقافي والفنون كوسيلة راقية لتعزيز الروابط بين الناس من مختلف الأجناس والثقافات وإعلاء قيم الجمال والخير فيما بينهم.

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