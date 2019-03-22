عبدالله بن سالم يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها الـ6

المصدر: الشارقة - البيان

كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها السادسة في الحفل الذي نظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بمسرح المجاز بالشارقة، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».

والقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام كلمة أكد فيها، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي انبثقت عن فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرصت على شقّ طريقها بالتوازي مع مشروع البناء في الشارقة الذي انطلق بمرتكزاته من الإنسان، لافتاً إلى أن الجائزة استقطبت تجارب محلية وخليجية متميزة في مجال الاتصال الحكومي نقلت ممارساتها وإبداعاتها لتطوير منظومة التواصل بكاملها.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «نلتقي اليوم للاحتفاء بالدورة السادسة التي شهدت مشاركات من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كل مشاركة وصلتنا شكلت أهمية بالغة لنا، وعكست الممارسات المتطورة في الاتصال الحكومي، وأكدت حرص جميع الجهات والمؤسسات المترشحة على التنافس البنّاء والإبداع والابتكار».

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن الشباب هم المحرك الرئيس للتواصل الإبداعي، كونهم يتعاملون مع تقنيات منصات التواصل الاجتماعي بشكل فطري خاصة جيل الألفية، الذي يتميز بالابتكار والاهتمام بالتغيير نحو الأفضل، مؤكداً على حرص الجائزة أن تضم عدة فئات لجيل الشباب خاصة بأفضل ممارسات الاتصال والمبادرات المتميزة والتطبيقات والمواقع الإلكترونية الحكومية، لتكون لنا الريادة في تطوير الاتصال الحكومي.

مذكرة تفاهم

أبرمت وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء والإذاعة الروسية «سبوتنك» لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي. وقع المذكرة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لـ«وام» وفاسيلي بوشكوف رئيس المشاريع الدولية في «سبوتنك»، وسيقوم الطرفان بموجب المذكرة بتعزيز العلاقات بين القطاعات الإعلامية الخاصة بهما، وتبادل الأخبار والمحتوى الإعلامي لخدمة أهدافهما ورؤيتهما المستقبلية. الشارقة - وام