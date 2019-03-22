«صحة دبي» تعزز توعية الأطفال أصحاب الهمم بصحة الفم والأسنان

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة خدمات الأسنان، أمس، فعالية خاصة، بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، ويوم السعادة العالمي تحت شعار: «كن سعيداً.. كن صحياً» استهدفت 200 طفل في نادي دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة حمدة سلطان المسمار، مديرة إدارة خدمات الأسنان بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذه الفعالية التي تأتي ضمن الحرص والجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز صحة وسلامة أصحاب الهمم، وتقديم الرعاية الصحية الشاملة لهم، للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقالت الدكتورة المسمار، إن الحملة التي شارك بها أطباء وأخصائيو صحة الفم والأسنان بهيئة الصحة بدبي تضمنت إجراء التشخيص والفحوص الطبية المجانية، وتقديم النصائح والإرشادات، والتعليمات الخاصة بالطرق الصحيحة لتنظيف الفم والأسنان.

كما تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية والرسم على الوجوه وعروض المهرجين، بهدف إدخال المرح والسعادة على قلوب الأطفال من أصحاب الهمم بمناسبة يوم السعادة العالمي، إضافة إلى توزيع الهدايا ومستلزمات صحة الفم والأسنان على المشاركين في الفعالية.

وأشارت الدكتورة المسمار إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للتوعية بصحة الفم والأسنان، والتي وصلت منذ تطبيق برنامج دنتورال عام 2016م إلى 200 حملة توعوية، نفذتها إدارة خدمات الأسنان للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص من سكان دبي، بمن فيهم عدد كبير من أصحاب الهمم من مختلف الأعمار.