لقاح جديد لعلاج سرطان الدم في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلن مستشفى «كينغز كوليدج لندن»، بحضور معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، وأحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى أول لقاح من نوعه لعلاج سرطان الدم، ويهدف هذا العلاج الخلوي إلى رفع قدرة الجهاز المناعي على البحث عن خلايا سرطان الدم (اللوكيميا) وتدميرها، وهو مفيد بصورة خاصة للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى. ويتطلب تطور هذا اللقاح معالجة كمية من الخلايا المناعية (الخلايا التائية) في المختبر بعد سحبها من دم المريض وتطعيمها بجينات تمكنها من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها بفعالية عالية.

وقد حصل العلاج على موافقة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا لاستخدامه سريرياً في علاج مرضى سرطان الدم، وهو طريقة تستخدم لأول مرة في العالم لعلاج حالات مرضى سرطان الدم الذين انتكست حالتهم بعد العلاج بالأساليب الأخرى أو بعد عملية زرع الخلايا الجذعية، وسيقدم هذا العلاج المتطور قريباً للمرضى في الإمارات من خلال مسار مرضى مستشفى كينغز كوليدج لندن السريري.

وأثنى معالي القطامي على جهود مستشفى «كينغز كوليدج لندن» المستمرة لجلب الخبرات العالمية المميزة لإمارة دبي، وأكد أن هيئة الصحة في دبي تتبنى استراتيجية تهدف إلى تقديم الإرشاد والدعم للمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، مثل «كينغز كوليدج لندن»، من أجل تطوير نماذج شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية في دبي.

وأوضح معاليه أن الهيئة تنفذ سياسة واضحة لتعزيز فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الصحي في دبي، ومن ثم استقطاب المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية العالمية، والمزيد من الخبرات والكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.