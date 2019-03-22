تمكين المرأة محور حلقة لـ«شباب الخارجية» برواندا

المصدر: كيغالي - وام

نظّم مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس في العاصمة الرواندية كيغالي حلقة شبابية تناولت تمكين المرأة وأهمية تعزيز دورها في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية والتي تعقد للمرة الأولى في أفريقيا.

شارك في الحلقة الشبابية روز ماري موبيزى، وزيرة الشباب في راوندا، وهزاع محمد فلاح القحطاني، سفير دولة الإمارات في جمهورية رواندا، ومجلس تنمية رواندا، بالإضافة إلى 100 من المتدربات الروانديات المشاركات في البرنامج التدريبي الذي تقدمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مدار 3 أيام في رواندا تحت عنوان «تمكين 100 سيدة من رائدات المستقبل للتميّز في مجال الاستضافة»، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة.

وسلّطت الحلقة الشبابية الضوء على أهمية تفعيل دور المرأة والشباب في خلق الفرص المبتكرة لتحقيق النمو المستدام، كما ناقش المشاركون في الحلقة التحديات التي تواجه الشباب الرواندي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في الحلقة أهمية تحديد التحديات التي تواجه المرأة والشباب في رواندا، والخروج بحلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى أهمية تشجيع الشباب على المبادرة والابتكار.

وأعربت روز ماري موبيزى عن سعادتها لحضور الحلقة الشبابية والاستماع لآراء وتطلعات الشباب، كما أعربت عن شكرها لدولة الإمارات على هذه المبادرة التي تقوم على تدريب المرأة الراوندية وتطوير مهارتها وقدراتها بما يسهم في تمكينها من تحسين أوضاعها المعيشية.

من جانبها قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: لقد أثبتت المرأة الإماراتية ريادتها في كافة المجالات ومختلف المحافل الدولية والمحلية وذلك بفضل ودعم القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، و تعد المرأة الإماراتية عنصراً فعالاً وأساسياً في دعم سير عجلة التنمية، حيث ينعكس ذلك في حضورها في مختلف المجالات العلمية والمدنية بتميز ونجاح حيث تشهد لها إنجازاتها على جميع الأصعدة.

بدوره أشار هزاع محمد فلاح القحطاني، سفير الدولة لدى جمهورية رواندا إلى أهمية البرامج التدريبية وورش العمل التي تستهدف تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وتطوير منتديات ومنابر لتبادل الخبرات والموارد المتعلقة بتمكين المرأة على كل المستويات، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل العام، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه عالمنا والتي لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير.

وأدار الحلقة الشبابية إيمان حبليل رئيس مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتعد الحلقات الشبابية إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتم خلالها طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تمس الشباب.

وتقوم استراتيجية مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز مسيرة السياسة الخارجية لدولة الإمارات بتقديم جيل شاب مبتكر ومبادر، يتحلى بروح المنافسة ومتمسكاً بأصالة القيم الإماراتية.

أهمية

أكد أحمد المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية مشاركة مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال بعثات الدولة في الخارج لدعم السياسة العامة لدولة الإمارات في كافة المجالات..