سفارة الدولة في مدريد تشارك في الاحتفال بـ «اليوم العربي»

المصدر: مدريد - وام

شاركت سارا غازي المهري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في مدريد، في حفل الاستقبال الذي أقامته جامعة الدول العربية في العاصمة الإسبانية للاحتفال باليوم العربي بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفيرناندو مارتين بالينثويلا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، وميغيل أنخيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا الأسبق، والممثل الأعلى لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى المملكة الإسبانية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الإسبان والصحافيين الإسبان والأجانب.