محاضرة عن «دبلوماسية الطيران» في أكاديمية الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الذي ألقى محاضرة حول دبلوماسية الطيران أمام مجموعة من المتدربين من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

واستعرضت المحاضرة التوجهات الاستراتيجية ومناقشة الفرص السانحة والتحديات المتوقعة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية، ومدى تأثير هذه المتغيرات على قطاع الطيران المدني والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران لتعزيز القوة الناعمة لها من خلال مجموعة من المبادرات.

وقدم سيف السويدي خلال محاضرته نظرة عامة عن هيئة الطيران المدني ومهامها، وناقش عدة محاور، تضمنت رؤية الإمارات 2021 ومساهمة قطاع الطيران الإماراتي في تحقيقها، ودور الطيران الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية، وحقوق النقل الجوية، والميزة التنافسية، والتوجّهات الاستراتيجية والمتغيرات في الساحة الدولية، مثل حقوق النقل الجوي والربط الجوي والسياسات الحمائية وسلامة وأمن الطيران وخدمات الملاحة الجوية. كما استعرض سعادته الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي ورسالتها العالمية.

تميز

وقال السويدي إن «أحد أهم عناصر التميز التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة هي الطاقات والقدرات الشابة والتي نرى فيها مستقبل الدولة، ومن هذا المنطلق نحن في الهيئة العامة للطيران المدني نسعى دائماً لدعم البرامج المشتركة بين الهيئات الحكومية الاتحادية والتي تستثمر في الشباب لتمكينهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية». وفي تعليقه على هذه المحاضرة، قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: «تشرفنا باستضافة هذه الشخصية المتميزة في مقر الأكاديمية، ونحن على ثقة بأن محاضرته القيّمة قد ألهمت المتدربين وقدمت لهم أفكاراً عن نوع مختلف من التحديات والفرص المعاصرة، ووسّعت مداركهم».