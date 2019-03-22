إطلاق دبلومة مهنية معتمدة لريادة الأعمال في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أطلقت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة دبلومة متخصصة لتأهيل الباحثين عن عمل في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة المدير العام لدائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة: «يأتي إطلاق الدبلومة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن تنمية الموارد البشرية وإدماج المواطنين في سوق العمل، ودعماً لتحقيق رؤية إمارة رأس الخيمة 2030، وتعزيز دور الدائرة في استثمار الطاقات والمواهب المواطنة، وإيجاد القنوات المناسبة لتوظيف مهاراتهم والمساهمة في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية».

تحفيز

وأشار إلى أن برنامج الدبلومة المهنية المعتمدة لريادة الأعمال يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل في مجال ريادة الأعمال، وتمكينهم من بدء مشاريعهم التجارية تماشياً مع الاستراتيجية في تشجيع الابتكار، وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف:«تتناول الدبلومة موضوعات عدة خلال 22 محاضرة، على سبيل المثال كيفية الحصول على أفكار للمشاريع التجارية وتقييم هذه الأفكار، تصميم نموذج العمل الابتكاري، إدارة الابتكار والتفكير التصميمي، استراتيجيات ومهارات البيع المميز، الخطة التسويقية، الخطة المالية وأعداد خطط العمل وفي نهاية الدبلوم سيقوم المشاركون بتقديم خطط مشاريعهم وسيتم تقيمها من قبل مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، وفي نهاية الدبلوم سوف يكون المشارك قادراً على تقييم نفسه ليعلم إذا كنت سينجح في إدارة المشاريع أم لا».

تعاون

وقال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعكس هذه الشراكة، المكانة التي بلغتها الأكاديمية ليس فقط على مستوى إمارة دبي وإنما على مستوى جميع إمارات الدولة.