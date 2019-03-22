وفد إماراتي يقدم التعازي في شهداء مسجدي كرايستشيرش

المصدر: ولنغتون - وام

استقبل وزير العدل النيوزيلندي، أندرو جيمس ليتل، أمس، الدكتور علي راشد النعيمي يرافقه وفد من الدولة للتضامن مع شهداء مسجدي مدينة كرايستشيرش.

وشارك في اللقاء سفير الدولة في نيوزلندا صالح أحمد سالم الزريم السويدي، والمدير التنفيذي لمركز «هداية» مقصود كروز.

ونقل الوفد تعازي قيادة وشعب الإمارات إلى نيوزيلندا حكومةً وشعباً، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسندا أرديرن منذ وقوع الهجوم الإرهابي والمساندة الكاملة لأهالي الشهداء. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتأتي الزيارة تعبيراً عن التضامن الكامل الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مع نيوزيلندا والوقوف معها تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المقيمين على أراضيها.