«مهرجان أفكار أبوظبي» يمنح الشباب الإماراتي تصريح حضور جلساته

المصدر: أبوظبي - وام

يمنح «مهرجان أفكار أبوظبي» لبرنامج الزملاء الاستثنائي الذي يتيح إبراز الجيل الجديد من القادة الإماراتيين أمام القادة العالميين وصنّاع القرار عبر 10 من الشباب الإماراتي المبدع كل سنة، التصريح الكامل لحضور جميع المناقشات والجلسات والكلمات الرئيسية التي تلقى خلال الفعالية التي تستمرّ ليومي 27 و28 مارس الجاري.

وأصبح لدى أفكار أبوظبي على مرّ السنتين الماضيتين 20 شاباً منتسباً إلى برنامج الزملاء، من بينهم سامي المرزوقي، نائب رئيس التخطيط والجودة في ديوان وليّ عهد أبوظبي، وحنان المرزوقي خريجة برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، ودبي أبو الهول وماجدة آل مكتوم اللتان نالتا منحة رودس لعام 2019. ويُتوقع أن تخرّج نسخة عام 2019 من أفكار أبوظبي دفعة جديدة من الطلاب الموهوبين والمجتهدين الذين يصيغون منذ الآن شكل المستقبل على طريقتهم الخاصة.

أولويات

وقال سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب: «تتمثل إحدى الأولويات العليا للمؤسسة الاتحادية للشباب في تمكين الشباب الإماراتي والحوار معهم حول التحديات ذات الأهمية العالمية». ويعد برنامج الزملاء الاستثنائي منصة لأفكار شباب الإمارات ومناقشتها مع صناع القرار حول العالم، كما تبدي المؤسسة الاتحادية للشباب أهمية كبيرة على إثراء إسهامات وأفكار الشباب الإماراتي، ويتيح لنا برنامج الزملاء الاستثنائي في أفكار أبوظبي الفرصة للقيام بذلك.

تجربة

وبالحديث عن تجربته المقبلة بوصفه زميلاً استثنائياً لعام 2019.. قال عبد الله الهاشمي: «منذ أن علمت بمنتدى أفكار أبوظبي، ساورني اهتمام كبير بالمواضيع التي تمّ التطرّق إليها، فقد لفتني في النسخ السابقة المستوى الرفيع للمتحدثين الذين شاركوا في المنتدى من كل أنحاء العالم وحضروا لنقاش مسائل مهمة».

انضمام

من جهتها قالت جواهر الحبسي التي تشارك في المنتدى المقبل: «تقدّمت بطلب الانضمام إلى برنامج الزملاء الاستثنائي نظراً لما يمثّله منتدى أفكار أبوظبي، فهو منصة تتيح تشارُك الأفكار والاستماع وتعلّم كيفية مواجهة التحديات الملحّة التي تواجه البشرية.. أنا متحمسة للمشاركة في النقاشات المثرية التي ستدور في نسخة هذا العام من المنتدى، وأتطلع لما سيتمّ تشاركه من أفكار من قبل مجموعة قديرة من المتحدثين المحليين والدوليين».