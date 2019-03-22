حمدان بن زايد: الأم هي الوطن والحب والأمان والحياة

المصدر: دبي - البيان

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ، في يوم الأم، تحية إعزاز وتقدير إلى «أم الإمارات»، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لجهودها وإسهاماتها الدائمة في تعزيز دور المرأة الإماراتية.

وقال سموه، في تدوين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأم هي الوطن والحب والأمان والحياة بأكملها، هي العطاء بلا حدود، تحية لكل أم ساهمت وثابرت وأبدعت في بناء هذا الوطن، ولأم الشهيد التي قدمت أروع التضحيات».